Виплата грошової допомоги для пенсіонерів у Харківській області проводитиметься у жовтні, у безготівковій формі.

Уряд спільно з міжнародними партнерами забезпечить надання одноразової грошової допомоги у Харківській області для пенсіонерів та інших категорій українців, пише Politeka.

Про це йдеться в Міністерстві соціальної політики, сім`ї та єдності.

Мешканці прифронтових регіонів України, а також населених пунктів, розташованих у 10-кілометровій зоні від державного кордону з російською федерацією або лінії бойового зіткнення, зможуть отримати грошову допомогу на закупівлю твердого палива для опалення житла.

Отримати цю грошову допомогу для пенсіонерів та інших українців зможуть усі домогосподарства, що опалюють житло твердим паливом, незалежно від соціального статусу чи рівня доходу, якщо вони мешкають у визначеній прифронтовій зоні. Крім того, програма поширюється і на території активних бойових дій у 9 прифронтових областях — Сумській, Харківській, Херсонській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській.

У цих регіонах отримати допомогу можуть представники вразливих категорій населення, таких як багатодітні сім’ї, люди з інвалідністю, пенсіонери та внутрішньо переміщені особи, залежно від обсягу доступного фінансування.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін підкреслив, що основна мета програми — підтримати українців, які проживають у складних умовах війни, і дати їм можливість заздалегідь підготуватися до зимового періоду.

Згідно з рішенням уряду, розмір грошової допомоги становить 19 400 гривень на одне домогосподарство. Виплата здійснюється один раз на опалювальний сезон і охоплює всі витрати, пов’язані з придбанням вугілля, дров або інших видів твердого палива.

Щоб отримати її, один із членів родини або його законний представник повинен звернутися із заявою до місцевого органу управління соціального захисту населення за місцем реєстрації чи фактичного проживання. Після розгляду документів заявника орган управління повідомить про рішення протягом п’яти робочих днів, використовуючи спосіб зв’язку, зазначений у заяві.

Виплата коштів відбуватиметься у жовтні, у безготівковій формі — на банківський рахунок, вказаний отримувачем.

