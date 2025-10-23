Выплата денежной помощи для пенсионеров в Харьковской области будет производиться в октябре, в безналичной форме.

Правительство совместно с международными партнерами обеспечит предоставление денежной помощи в Харьковской области для пенсионеров и других категорий украинцев, пишет Politeka.

Об этом идет речь в Министерстве социальной политики, семьи и единства.

Жители прифронтовых регионов Украины, а также населенные пункты, расположенные в 10-километровой зоне от государственной границы с российской федерацией или линии боевого столкновения, смогут получить денежную помощь на закупку твердого топлива для отопления жилья.

Получить это пособие для пенсионеров и других украинцев смогут все домохозяйства, которые отапливают жилье твердым топливом, независимо от социального статуса или уровня дохода, если они проживают в определенной прифронтовой зоне. Кроме того, программа распространяется на территории активных боевых действий в 9 прифронтовых областях — Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской.

В этих регионах могут помочь представители уязвимых категорий населения, таких как многодетные семьи, люди с инвалидностью, пенсионеры и внутренне перемещенные лица, в зависимости от объема доступного финансирования.

Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин подчеркнул, что основная цель программы – поддержать украинцев, проживающих в сложных условиях войны, и дать им возможность заранее подготовиться к зимнему периоду.

Согласно решению правительства размер денежной помощи составляет 19 400 гривен на одно домохозяйство. Выплата производится один раз в отопительный сезон и охватывает все расходы, связанные с приобретением угля, дров или других видов твердого топлива.

Чтобы получить ее, один из членов семьи или его законный представитель должен обратиться с заявлением в местный орган управления социальной защиты населения по месту регистрации или фактического проживания. После рассмотрения документов заявителя орган управления уведомит решение в течение пяти рабочих дней, используя способ связи, указанный в заявлении.

Выплата средств будет производиться в октябре, в безналичной форме – на банковский счет, указанный получателем.

