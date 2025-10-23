Во Львовской области будут введены ограничения движения транспорта, сообщает Politeka.

Такую информацию дает директор департамента дорожного хозяйства Львовской областной военной администрации Орест Шуликовский.

Ограничения состоятся на участке дороги Бибрка – Каменка – Бужская – Жовква – Городок – Николаев – Жидачев – Калуш – Янтарь км 189-980 из-за ремонта проезжей части.

Работы будут проводиться с 07:00 23 октября до 18:00 24 октября. В этот период движение на указанном участке будет перекрыто. Для объезда организован маршрут через железнодорожный переезд 1528 км ПК3, где будет дежурить работник села Розвадов. Временные дорожные знаки будут установлены в соответствии с нормативными документами, чтобы водители получали четкую информацию об изменениях и безопасно двигались по объездному пути.

Пассажиров и водителей просят учитывать временные изменения при планировании поездок по указанным направлениям. Департамент дорожного хозяйства отмечает важность соблюдения правил безопасности и внимательности при передвижении. Работы производятся в определенные сроки и с учетом всех технических стандартов.

Следовательно, ограничение движения транспорта во Львовской области касается конкретного участка на два дня, а организованные объезды позволят сохранить безопасность и минимизировать неудобства для участников движения.

Кроме того, во Львовской области подорожал проезд. Так, с 15 до 20 гривен выросла стоимость билета на городских маршрутах одного из городов, за который рассчитываются наличными. Решение о повышении наличного тарифа было принято для того, чтобы стимулировать местных жителей переходить на безналичные расчеты.

