Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області є завжди актуальною темою серед місцевих мешканців.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області торкнулося кількох громад, повідомляє Politeka.

Як інформують в офіційному Телеграм-каналі Лозівської міської ради, весною у Лозівській громаді офіційно набрали чинності нові розцінки на водопостачання та водовідведення.

Це означає, що для певних категорій споживачів куб води коштує значно більше. Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області стало наслідком зростання закупних цін, витрат на електроенергію та потреби у модернізації мереж, наголосили в місцевих адміністраціях.

На Лозівщині вартість для бюджетних установ та інших споживачів тепер становить 60,70 гривні за кубічний метр. Для мешканців громади ціна залишилася незмінною. Як повідомили в міській раді, зміни зумовив ріст закупної ціни на воду від КП "Харківводоканал" до 17,66 грн.

Директор КП "Лозоваводосервіс" Олександр Марченко пояснив, що через подорожчання підприємство щомісяця несе додаткові витрати, а це приблизно 800 тисяч гривень. Щоб уникнути збитків, вартість для бюджетних установ та інших споживачів довелося переглянути.

Абонплата та вартість водовідведення залишилися без змін, наголошують у міськраді. Різницю в цінах планують компенсувати з бюджету. Подібна ситуація спостерігається й на КП "Тепловодосервіс".

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області стосується й Висощанщини. Там вартість водопостачання з квітня становить 52,0 гривні, а водовідведення - 38,56.

Як пояснюють представники влади, зміни обумовлені зростанням розтрат на оплату праці, електроенергію та потребою оновлення зношених мереж. Люди, які не можуть оплачувати нові рахунки, можуть звернутися за субсидією для отримання допомоги від держави.

