Дефіцит продуктів у Кривому Розі створює напруженість на ринку та значно впливає на доступність свинини для населення.

В умовах обмеженої пропозиції свинини в місті ціни на неї та продукти з неї різко зросли.

Причиною дефіциту продуктів у Кривому Розі експерти називають скорочення поголів’я свиней та обмежену кількість товару на внутрішньому ринку. За підрахунками аналітика Максима Гопки, за 2025 рік свинина подорожчала на 34%, а порівняно з минулим роком – на 60%. Узимку чисельність свиней скоротилася до 4,5 мільйона голів, переважно в приватних господарствах, що призвело до нестачі м’яса та подальшого підвищення закупівельних цін.

У вересні вартість живої ваги беконних порід коливалася між 98 та 100 гривнями за кілограм залежно від регіону. Це стимулювало збільшення імпорту м’яса: у серпні завезли 4,6 тисячі тонн, що на 48% більше, ніж у липні. Загалом за перші вісім місяців 2025 року імпорт склав 14,9 тисячі тонн, що у 7,8 разів перевищує показник аналогічного періоду 2024 року та став рекордним від 2022 року.

Аналітики прогнозують, що до кінця року імпорт може перевищити 25 тисяч тонн, а більшість поставок очікується у другій половині року. Незважаючи на збільшення поголів’я свиней в Україні на 330 тисяч з початку року, обсяг продукції на внутрішньому ринку залишається обмеженим. На початок вересня в країні налічувалося 4,8 мільйона голів свиней, що на 5% менше, ніж у той самий період 2024 року, але на 7% більше порівняно з січнем 2025 року.

