Гуманітарна допомога у Чернігівській області продовжує надаватися переселенцям та місцевим громадам, забезпечуючи ресурси для повсякденного життя та відновлення економічної активності, повідомляє Politeka.

Програма охоплює внутрішньо переміщених осіб, родини, які втратили основне джерело доходу, та тимчасово призупинені бізнеси. Вона включає продуктові набори, гігієнічні комплекти, базові пакети для дому, а також фінансові гранти.

Особливу увагу приділяють аграрному сектору. Фермери та власники малих господарств отримують консультації, обладнання та інструменти для відновлення виробництва. Фонд «Підтримка Агро» співпрацює з місцевими громадами, сприяючи підвищенню ефективності та стабілізації доходів.

Пріоритет, зокрема, надають жінкам-фермеркам, власникам дрібного бізнесу та переселенцям. Отримані ресурси дозволяють обробляти земельні ділянки, купувати техніку та матеріали, поступово відновлюючи стабільну діяльність. Це підвищує самостійність домогосподарств та економічну стійкість регіону.

Варто зауважити, що деякі напрямки наразі тимчасово призупинені, зокрема великі гранти для нових проєктів, проте більшість категорій залишаються доступними. Координатори регулярно переглядають черги та оновлюють умови, щоб охопити більше людей, які потребують підтримки.

Крім матеріальної допомоги, гуманітарна допомога у Чернігівській області включає психологічну підтримку, навчальні курси та тренінги. Це допомагає родинам адаптуватися до нових умов та підвищує шанси на самозабезпечення в майбутньому.

