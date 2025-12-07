Кроме материальной помощи гуманитарная помощь в Черниговской области включает психологическую поддержку, учебные курсы и тренинги.

Гуманитарная помощь в Черниговской области продолжает предоставляться переселенцам и местным общинам, обеспечивая ресурсы для повседневной жизни и возобновления экономической активности, сообщает Politeka.

Программа охватывает внутренне перемещенные лица, семьи, потерявшие основной источник дохода, и временно приостановленные бизнесы. Она включает в себя продуктовые наборы, гигиенические комплекты, базовые пакеты для дома, а также финансовые гранты.

Особое внимание уделяется аграрному сектору. Фермеры и владельцы малых хозяйств получают консультации, оборудование и инструменты по восстановлению производства. Фонд "Поддержка Агро" сотрудничает с местными общинами, способствуя повышению эффективности и стабилизации доходов.

Приоритет, в частности, отдают женщинам-фермеркам, владельцам мелкого бизнеса и переселенцам. Полученные ресурсы позволяют возделывать земельные участки, покупать технику и материалы, постепенно восстанавливая стабильную деятельность. Это увеличивает самостоятельность домохозяйств и экономическую устойчивость региона.

Следует отметить, что некоторые направления временно приостановлены, в том числе большие гранты для новых проектов, однако большинство категорий остаются доступными. Координаторы регулярно пересматривают очереди и обновляют условия, чтобы охватить больше людей, нуждающихся в поддержке.

Кроме материальной помощи гуманитарная помощь в Черниговской области включает психологическую поддержку, учебные курсы и тренинги. Это помогает семьям адаптироваться к новым условиям и повышает шансы на самообеспечение в будущем.

