Начало отопительного сезона 2025 года в Черниговской области проходит поэтапно, поскольку общины принимали собственные решения о дате старта подачи тепла, сообщает Politeka.

Информацию о сроках включения отопления предоставляли председатели и представители местного самоуправления, а официальные уведомления публиковали на сайтах соответствующих учреждений.

В Корюковском обществе исполком городского совета 6 октября определил начало отопительного периода для всех потребителей с централизованным теплоснабжением с 8:00 15 октября. Аналогичное решение было принято в Новгород-Северской общине 13 октября — отопление стартовало 15 октября при условии, что среднесуточная температура будет опускаться до +8°С или ниже в течение трех суток.

В Сосницком обществе теплоподачу запустили 13 октября для заведений, учреждений и предприятий всех форм собственности, кроме школ, где отопление начнется с 27 октября. Сосницкий лицей им. О.П. Довженко получил тепло уже с 13 октября. Минская и Бахмацкая общины определили старт отопительного сезона с 16 октября для всех учреждений и жилых домов.

Ичнянская община по распоряжению городского головы Елены Бутурлим от 13 октября начала отопительный сезон для здравоохранительных учреждений, социальных учреждений, школ, детсадов, учреждений культуры, жилищного фонда, коммунальных предприятий и бюджетных объектов с 15 октября. Сновское общество также определило начало подачи тепла 15 октября для жилых домов и социальных учреждений.

В Прилуках тепло в центральной городской и детской больницах было запущено с 14 октября. Таким образом, начало отопительного сезона 2025 в Черниговской области происходило постепенно, с учетом погодных условий и решений местного самоуправления, что позволило обеспечить стабильное теплоснабжение во всех учреждениях, организациях и жилищном фонде.

Источник: Суспільне

