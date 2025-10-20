Робота для пенсіонерів у Чернігівській області підходить тим, хто після виходу на заслужений відпочинок прагне залишатися корисним і мати додатковий дохід.

Робота для пенсіонерів у Чернігівській області передбачає кілька варіантів, які підходять людям із різним досвідом і навичками, від фізичної праці до технічних спеціальностей, повідомляє Politeka.

Як демонструє платформа work.ua, на ринку праці зараз доступна робота для пенсіонерів у Чернігівській області, яка дозволяє підтримувати активний ритм життя і відчувати впевненість у завтрішньому дні.

Один із варіантів - позиція різноробочого в агроцентрі «Світ Рослин». Заробітна плата становить 15 000 гривень, з можливістю отримати додаткову оплату за перепрацювання.

Графік: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00. Працівник офіційно оформлюється, а заробіток виплачується своєчасно. Основні обов’язки включають переміщення товарів на складі, прийняття нових поставок, навантаження та вивантаження.

Також потрібно підтримувати чистоту й порядок. Перевагою буде уважність, відповідальність і фізична витривалість.

Ще одна вакансія, що може зацікавити досвідчених спеціалістів, це посада провідного інженера-енергетика в «Укрпошті». Оплата праці складає близько 20 000 грн плюс премії за виконання планових показників.

Основні обов’язки: планування технічного обслуговування та ремонтів обладнання, аудит стану приміщень і контроль електромереж. Також працівник відповідає за своєчасну повірку приладів обліку електроенергії, організацію ремонтів і усунення аварійних ситуацій.

Тим, хто має власне авто і добре знає Чернігів, може підійти робота для пенсіонерів у Кіровоградській області водіʼм або кур’єром інтернет-магазину Makeup.

Тут потрібно виконувати доставку косметики, парфумерії та дитячих товарів. Графік: з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00. Заробляти тут можна від 20 000 до 25 000.

