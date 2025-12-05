Пасажирам рекомендують уважно стежити за новим графіком руху поїздів у Дніпропетровській області та дотримуватись правил безпеки.

Новий графік руху поїздів в Дніпропетровській області вводиться компанія-перевізник "Укрзалізниця", проте він може знову змінитись через безпекову ситуацію, пише Politeka.net.

Про це повідомляється на сторінці Регіональна філія "Придніпровська залізниця" у Фейсбук.

"Укрзалізниця" запровадила зміни в маршрутах приміських поїздів, що курсують територією Дніпропетровської та Харківської областей. Компанія повідомляє, що новий графік руху поїздів в Дніпропетровській області пов’язаний з потребою оптимізувати проїзд поїздів та забезпечити стабільне сполучення між населеними пунктами регіону.

Однією з ключових новацій стало відновлення маршрутів у напрямку Лозової до станції Ароматна. Це рішення стосується кількох приміських рейсів, які знову повертатимуться до обслуговування цього напрямку.

Зокрема, експрес №6272, що курсує за маршрутом Синельникове-1 – Лозова, призначено у сполученні Синельникове-1 – Павлоград-1 за чинним графіком.

Далі він продовжуватиме проїзд дільницею Ароматна – Лозова вже за оновленим розкладом. Відправлення зі станції Ароматна відбувається о 07:03.

Потім експрес зупинятиметься на таких станціях та платформах: Морозівське (07:07–07:08), Вербуватівка (07:13–07:14), Варварівка (07:22–07:23), Юр’ївка (07:33–07:34), Жемчужна (07:44–07:45), Самійлівка (07:58–07:59), Новоуплатне (08:04–08:05), Кленове (08:11–08:12), Нестеліївка (08:17–08:18), Пост Дачний (08:22–08:23), зупинка Марусів Сад (08:32–08:33).

Прибуття до Лозової заплановане на 08:50.

Укрзалізниця також звертає увагу пасажирів, що в регіоні можливі подальші зміни маршрутів залежно від оперативної ситуації. Ідеться як про коригування руху, так і про запровадження додаткових шатлів чи технічних поїздів. Пасажирам рекомендують уважно стежити за оновленнями та дотримуватися правил безпеки.

Постанційний розклад руху доступний на офіційному сайті Укрзалізниці за посиланням, наведеним у повідомленні.

