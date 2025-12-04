Українцям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіку світла у Дніпропетровській області на 5 грудня.

Застосовуватимуться планові графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 5 грудня в частині населених пунктів, повідомляє Politeka.net.

Про це інформує ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".

У зв’язку із проведенням ремонтних робіт можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 5 грудня.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, АТ "ДТЕК

Дніпровські електромережі" буде проводити профілактичні роботи у межах Нoвooлeксaндpівської сільської територіальної громади.Тому з 08:00 до 16:00 не буде світла у:

село Новоолександрівка вул. Українська;

село Старі Кодаки вулиці Весела, Гоголя Миколи, Зарічна, Коротка, Крайня, Лазурна, Металургів, Овражна, Робоча, Центральна, Широка, с-т Крона, с-т Рудана.

Перерви в електропостачанні цього дня також будуть в населеному пункті Прядівка з 08:00 до 14:00 за адресами:

Затишна;

Космічна;

Мечнікова;

Молодіжна;

Центральна;

пров. Вишневий.

Також тут обесточать будинки з 12:00 до 18:00 за адресами:

Берегова;

Космічна;

Молочна;

Шкільна.

З 08:00 до 14:00 також обесточать село Преображенка на вулицях:

Вишнева;

Надхівська;

Центральна.

Також світла в цей день з 08:00 до 14:00 не буде у селі Червоний Орлик на вулицях:

Орличанська;

Фермерська.

Перерви в електропостачанні цього дня будуть також з 12:00 до 18:00 у селі Милодарівка за адресами:

Залізнична;

Польова.

Повідомляється про планові роботи у місті Жовті Води з 08:00 до 16:00 за адресами:

Авангардна: 92;

Шевченка: 12, 12А, 12Б, 15, 17, 19, 21.

Українцям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіку світла у Дніпропетровській області на 5 грудня, а також зазначається, що будь-якої миті можуть запровадити стабілізаційні та аварійні графіки.

Графіки відключень ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

