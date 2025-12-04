Застосовуватимуться планові графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 5 грудня в частині населених пунктів, повідомляє Politeka.net.
Про це інформує ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".
У зв’язку із проведенням ремонтних робіт можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 5 грудня.
З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, АТ "ДТЕК
Дніпровські електромережі" буде проводити профілактичні роботи у межах Нoвooлeксaндpівської сільської територіальної громади.Тому з 08:00 до 16:00 не буде світла у:
- село Новоолександрівка вул. Українська;
- село Старі Кодаки вулиці Весела, Гоголя Миколи, Зарічна, Коротка, Крайня, Лазурна, Металургів, Овражна, Робоча, Центральна, Широка, с-т Крона, с-т Рудана.
Перерви в електропостачанні цього дня також будуть в населеному пункті Прядівка з 08:00 до 14:00 за адресами:
- Затишна;
- Космічна;
- Мечнікова;
- Молодіжна;
- Центральна;
- пров. Вишневий.
Також тут обесточать будинки з 12:00 до 18:00 за адресами:
- Берегова;
- Космічна;
- Молочна;
- Шкільна.
З 08:00 до 14:00 також обесточать село Преображенка на вулицях:
- Вишнева;
- Надхівська;
- Центральна.
Також світла в цей день з 08:00 до 14:00 не буде у селі Червоний Орлик на вулицях:
- Орличанська;
- Фермерська.
Перерви в електропостачанні цього дня будуть також з 12:00 до 18:00 у селі Милодарівка за адресами:
- Залізнична;
- Польова.
Повідомляється про планові роботи у місті Жовті Води з 08:00 до 16:00 за адресами:
- Авангардна: 92;
- Шевченка: 12, 12А, 12Б, 15, 17, 19, 21.
Українцям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіку світла у Дніпропетровській області на 5 грудня, а також зазначається, що будь-якої миті можуть запровадити стабілізаційні та аварійні графіки.
Графіки відключень ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області: хто з переселенців може звернутись по допомогу.
Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпрі: наскільки критичною є ситуація.
Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області: що робити, якщо виплати перестали надходити.