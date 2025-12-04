Через виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі вводять графіки відключення світла в Чернігівській області на 5 грудня.

У зв’язку із проведенням робіт можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графіки відключення світла в Чернігівській області на 5 грудня. Через виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі обмеження введуть в населеному пункті Нехаївка з 08:00 за адресами:

Долинська 1, 11, 2, 3, 4, 7, 8;

Кільцева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Травнева 11, 12, 13, 14, 17, 18, 2, 3, 5, 7, 8;

Центральна 39.

Можливі також перерви в електропостачанні у населеному пункті Вільне з 8 до 17 години. Обмеження затронуть такі адреси:

Борисівка 6;

Незалежності 10, 12, 14, 15, 16, 2, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 37, 41, 47, 5, 5А, 6, 8;

Нова 1, 11, 14, 19, 2, 25, 29, 3, 31, 33, 9;

Садова 3, 4, 5, 6, 8, 9.

Крім цього з 8:00 до 17:00 через виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі не буде електрики в населеному пункті Краснопілля на вулицях:

Берегова 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 3, 31, 32, 33, 4, 49, 6, 7, 9;

Борисенка 10, 11, 15;

Василя Нікітіна 18, 5, 9;

Вишнева 6, 8;

Жовтнева 1, 11, 3;

Зелена 1, 12, 13, 14, 3, 5, 8, с. Краснопілля вул. Зелена;

Красна 10, 12, 14, 16, 3, 7;

Кролевецька 11, 12, 14, 2, 4, 5, 7, 9;

Механізації 2, 4, 7;

Першотравнева 11, 12, 15, 16, 2, 20, 22, 26, 3, 4, 40, 42, 44, 7, 8;

Польова 11, 14, 15, 16, 19, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 9;

Пролетарська 1, 10, 12, 3, 4, 6;

Садова 14, 18, 20, 22, 3, 30, 6, 8;

Слободська 1, 11, 13, 16, 2, 9;

Східна 1, 11, 12, 14, 21, 5, 9;

Травнева 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 46, 48, 5, 50, 56;

Трудова 2, 6, 8;

Центральна 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 27, 3, 30, 33, 35, 4, 40, 43, 48, 49, 5, 50, 55, 56, 57, 58, 60, 63, 68, 69, 7, 72, 73, 76, 77;

Яблунева 1, 10, 11, 3, 4, 5, 9.

До того ж через ремонти з 8:00 до 17:00 не буде світла у населеному пункті Тарасівка за адресами:

Незалежна 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 31, 4, 40, 49, 51, 53, 9;

Нова 10, 12, 14, 18, 21, 7;

Садова 1, 15, 18, 2, 7.

Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

Де шукати графіки

На сайті: Перейдіть за посиланням на розділ "Відключення" та обмеріть свій населений пункт та адресу.

У чат-боті Viber: Знайдіть чат-бот компанії, зареєструйтеся та введіть особовий рахунок, щоб побачити свій графік.

У чат-боті Telegram: Завантажте чат-бот за посиланням.

На сайтах своїх громад у розділах "Оголошення" чи "Новини".

