Для українців було введено графік відключення світла в Житомирській області на 5 грудня, проте лише в частині населених пунктів, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті "Житомиробленерго".

У зв’язку із проведенням ремонтних робіт можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графік відключення світла в Житомирській області на 5 грудня. Через виконання ремонтних робіт введуть обмеження в населеному пункті Поліське. Світла не буде з 09:00 до 17:00 за адресами:

Жолонська 1, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 3, 4, 6, 7, 8;

Південні 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 27, 29, 3, 30, 32, 32Д, 4, 5, 6, 7, 9;

Поліська 38, 6;

Центральна 17, 32, 34, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 41, 43, 44;

Центральна 1;

Шкільна, 1, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 4а, 5, 9.

Можливі перерви в електропостачанні у Народичі з 9 до 17 години на вулицях:

Визволителів 1, 10, 11, 12А, 15, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28а, 29, 3, 30, 30А, 32, 39, 4, 41, 41А, 43, 44, 46а, 6А, 7;

Франка 4;

Ярослава Мудрого 24, 50А, 52.

Крім цього з 9 до 17:00 через виконання ремонтних робіт електропередачі не буде електрики в селищі Любовичі на вулицях:

Старолюбовицька 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34А, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 5, 50, 7, 9;

Старолюбовицька КТП-089.

До того ж, без світла залишаться в селі Миропіль. Так, 9:00 до 17:00 не буде електроенергії в будинках на вулицях:

Залізничників 16, 20, 22;

Західна 1, 10, 3, 4, 5, 7, 8, 9;

Кам'янецька 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 56, 8, 9;

Перемоги 25, 35а, 54, 56, 60, 62,50а;

Привокзальна 10, 11, 12, 20, 22, 26, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 5, 52, 6/8, 7, 9,18/1,1а.

Українцям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіку світла в Житомирській області на 5 грудня, а також зазначається, що будь-якої миті можуть запровадити стабілізаційні та аварійні графіки.

Графіки відключень "Житомиробленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

