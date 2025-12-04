В связи с проведением ремонтных работ возможны временные перерывы в электроснабжении и введены графики отключения света в Житомирской области на 5 декабря.

Для украинцев был введен график отключения света в Житомирской области на 5 декабря, но лишь в части населенных пунктов, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте "Житопроизводэнерго".

В связи с проведением ремонтных работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлен график отключения света в Житомирской области на 5 декабря. Из-за выполнения ремонтных работ будут введены ограничения в населенном пункте Полиське. Света не будет с 09:00 до 17:00 по адресу:

Жолонська 1, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 3, 4, 6, 7, 8;

Пивденна 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 27, 29, 3, 30, 32, 32Д, 4, 5, 6, 7, 9;

Полиська 38, 6;

Центральна 17, 32, 34, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 41, 43, 44;

Центральна 1;

Шкильна, 1, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 33, 34, 35 4, 4а, 5, 9.

Возможны перерывы в электроснабжении в Народычи с 9 до 17 часов на улицах:

Вызволытелив 1, 10, 11, 12А, 15, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28а, 29, 3, 30, 30А, 32, 39, 4, 41, 41А, 43, 44, 46а, 6А, 7;

Франка 4;

Ярослава Мудрого 24, 50А, 52.

Кроме этого с 9 до 17:00 из-за выполнения ремонтных работ электропередачи не будет электричества в поселке Любовычи на улицах:

Старолюбовыцька 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34 40, 42, 43, 44, 46, 47, 5, 50, 7, 9;

Старолюбовицкая КТП-089.

К тому же без света останутся в селе Мыропиль. Так, 9:00 до 17:00 не будет электроэнергии в домах на улицах:

Зализнычныкив 16, 20, 22;

Захидна 1, 10, 3, 4, 5, 7, 8, 9;

Камянецька 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 3 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 56, 8, 9;

Перемогы 25, 35а, 54, 56, 60, 62,50а;

Прывокзальна 10, 11, 12, 20, 22, 26, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 5, 52, 6/8, 7, 9,18/1,1а.

Украинцам рекомендуют заранее подготовиться к графику света в Житомирской области на 5 декабря, а также отмечается, что в любой момент могут ввести стабилизационные и аварийные графики.

Графики отключений "Житомироблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

