Новая система оплаты за проезд в Житомире направлена ​​на повышение безопасности и комфорта пассажиров.

Новая система оплаты за проезд в Житомире вводится на 15 городских автобусных маршрутах, сообщает Politeka.

Такую информацию дает Житомирский городской совет.

С 10 ноября пассажиры маршрутов №1, 4, 8, 10, 14, 18, 19/19А, 23, 25, 26, 30, 33, 44 и 58 оплачивают исключительно безналично через терминалы АСООП «СитиКард». Водителям запрещено принимать наличные, а посторонние карты или терминалы не используются.

Расчет возможен тремя способами: банковской картой с бесконтактной функцией, транспортной картой «СитиКард» или смартфоном с поддержкой бесконтактных платежей. Городские власти подчеркивают, что новая система призвана сделать расчеты более удобными, прозрачными и безопасными для всех участников перевозок.

Перевозчики обязаны придерживаться графиков движения, схем маршрутов и количества автобусов, предусмотренных договорами. Жителей призывают сообщать о нарушениях, например, приеме наличных водителями, неисправных терминалах или отклонениях от расписания, через департамент транспорта Житомирского городского совета.

В то же время, часть жителей выражает недовольство отсутствием возможности расчета наличными и воспринимает новую схему как ограничение привычных способов оплаты.

Итак, новая система оплаты за проезд в Житомире нацелена на повышение безопасности и комфорта пассажиров, а также упрощение контроля за финансовыми операциями в общественном транспорте.

Кроме того, в городе заговорили о повышении стоимости проезда. Причиной этого является удорожание горючего, электроэнергии, а также рост затрат на оплату труда и техническое обслуживание транспорта.

