У Житомирі з 5 листопада 2025 року впроваджено новий графік руху транспорту, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються двох тролейбусних маршрутів — №2 та №3.

Коригування пов’язані з оптимізацією роботи громадського транспорту у вечірній час.

Маршрут №2, що курсує напрямком «Богунія — Вокзал — Смолянка», відтепер має більший інтервал у вечірні години. Якщо раніше тролейбуси рухалися з перервою 10–13 хвилин, то тепер цей показник збільшено до 25 хвилин. Аналогічна зміна торкнулася маршруту №3, який прямує за схемою «Богунія — Смолянка — Вокзал». У вечірній час на лінії працюватиме менше одиниць, тому період між рейсами також становитиме 25 хвилин замість попередніх 10–13.

Такі зміни запроваджено виключно у будні дні. В інші періоди робота тролейбусів залишається без змін. Оновлені розклади оприлюднені на офіційному ресурсі міської транспортної системи за посиланням, де мешканці можуть ознайомитися з детальною інформацією щодо кожного маршруту.

Новий графік руху транспорту в Житомирі покликаний упорядкувати роботу тролейбусів у вечірні години та дозволити ефективніше використовувати наявний рухомий склад. Пасажирам рекомендують заздалегідь перевіряти актуальний час відправлення, щоб зручно планувати свої поїздки.

Також нещодавно стало відомо, що у місті планують підвищення вартості проїзду. Причиною цього є подорожчання пального, електроенергії, а також зростання витрат на оплату праці та технічне обслуговування транспорту.

Проєкт рішення міськвиконкому оприлюднили 5 вересня, однак остаточне рішення поки не ухвалене. Заступник міського голови зазначив, що найближчим часом виконавчий комітет визначить дату запровадження нових тарифів.

