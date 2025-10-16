Новий графік руху поїздів у Запоріжжі вплине на плани місцевих мешканців та зручність пересування регіоном, тож розповідаємо деталі.

Новий графік руху поїздів у Запоріжжі тимчасово ввели для популярного приміського рейсу, повідомляє Politeka.

Як проінформувала "Укрзалізниця", новий графік руху поїздів у Запоріжжі стосується електропоїзда між Дніпром і нашим облцентром. Тож пасажирам радять уважно стежити за оновленнями, адже електричка курсуватиме пізніше звичного.

Новий графік руху поїздів передбачає коригування відправлення електропоїзда № 6124/6123 (Дніпро-Головний – Запоріжжя-1). Зміни триватимуть ще в один день.

За оновленим розкладом, 17 жовтня 2025 року зі станції Дніпро-Головний електропотяг стартуватиме о 14:30 замість звичних 13:39.

Далі маршрут виглядатиме так: Пост Амур о 14:34, платформа 193 км о 14:37, Нижньодніпровськ о 14:39–14:40, платформа 196 км о 14:45–14:46.

Після цього електричка продовжить курсувати за зміненим розкладом: Синельникове-2 о 15:53–15:54, Синельникове-1 о 16:01–16:03, Івківка о 16:13–16:14, платформа Запорізьке о 16:19–16:20, Нижня Терса о 16:24–16:25, Славгород-Південний о 16:31–16:32.

Степова о 16:38–16:39, Солоне о 16:42–16:43, Новогупалівка о 16:48–16:49, Значкове о 16:56–16:57, Вільнянськ о 17:05–17:06, Янцеве о 17:17–17:18, Запоріжжя-Вантажне о 17:28–17:29, Іскра о 17:35–17:36, Мотор о 17:40–17:41.

На кінцеву станцію електричка прибуватиме о 17:50 замість звичного 17:20. Таким чином, пасажири мають бути готові до того, що час у дорозі дещо зміститься.

"Укрзалізниця" наголошує, що зміни діятимуть лише 17 жовтня, а після цього - все повернеться до звичного режиму курсування.

