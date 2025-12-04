Новий графік руху транспорту в Харкові введено на кількох маршрутах через роботи, що розпочалися у місті, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні міської ради.

Рух транспорту через трамвайний переїзд на перехресті майдану Захисників України та вулиці Олега Громадського буде повністю заборонений у період з 9:00 4 грудня до 16:00 8 грудня.

У Департаменті будівництва та шляхового господарства пояснили, що тимчасове перекриття необхідне для проведення ремонтних робіт на трамвайному переїзді, які потребують повного зупинення руху транспорту в цьому місці.

Об’їзд закритої ділянки організований прилеглими прос. Героїв Харкова, вулицею Богдана Хмельницького та іншими доступними напрямками. Служби міста рекомендують водіям планувати дорогу заздалегідь, аби уникнути заторів та зайвих затримок.

У зв’язку з перекриттям, кілька автобусних маршрутів тимчасово змінять схему проїзду.

№ 32 у напрямку прос. Дзюби рухатиметься за зміненим шляхом: станція метро Захисників України – Олега Громадського – Героїв Харкова – майдан Захисників України – Молочна – Аерокосмічний – Одеська – Харківська – Силікатна – Свистунівська – Іллі Коваля – Ново-Баварський – Дзюби.

У зворотному напрямку маршрут слідує за звичайною схемою.

№ 260 у напрямку станції Основа також змінює траєкторію: станція метро Захисників України – Олега Громадського – прос. Героїв Харкова – Молочна – Георгія Тарасенка – Морозова – проспект Байрона – проспект Аерокосмічний – Південнопроектна – Деповська – Павла Тичини – станція Основа. У зворотному напрямку маршрут працює за основною схемою.

Крім того, у проміжок з 9:00 до 16:00 у дні з 4 по 7 грудня буде призупинено проїзд трамваїв на ділянці між проспектом Героїв Харкова та вулицею Георгія Тарасенка, зокрема на майдані Захисників України та Молочній. На час обмежень трамваї курсуватимуть за тимчасовими маршрутами.

Міська влада закликає мешканців заздалегідь враховувати новий графік руху транспорту в Харкові, ретельно планувати поїздки та дотримуватися рекомендацій служб, що забезпечують проведення ремонтних робіт.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: щоб отримати допомогу, потрібно виконати одну умову.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: ПФУ надає виплати на харчування, кому доступні.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: українцям приготували нові виплати.