Украинцам покащали график отключения газа на неделю 5-12 мая в Киевской области.

В связи с проведением технического обслуживания газовых сетей, запланировано отключение газа на неделю 5-12 мая в Киевской области, в частности, в многоквартирных домах села Полевое, сообщает Politeka.

Об этом сообщает Мироновский городской совет.

Работы будет выполнять Мироновский участок Кагарлыкского УЭГХ Киевского филиала ГРМУ.

Газоснабжение будет временно прекращено согласно следующему графику:

ул. Мира, дом. 1 - с 05.05.2025 до 06.05.2025;

ул. Мира, дом. 2 - с 08.05.2025 по 09.05.2025;

ул. Мира, дом. 3 – с 12.05.2025 до 13.05.2025.

Жителям следует заранее принять необходимые меры безопасности и обеспечить доступ к газовым приборам для работников службы. Возобновление газоснабжения будет производиться после завершения работ в присутствии представителей соответствующих служб.

Жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам. В случае возникновения вопросов можно обращаться к Мироновскому участку Кагарлыкского УЭГХ.

После завершения технического обслуживания будет проведена проверка герметичности сетей. Наличие жильца в квартире является обязательным условием безопасного восстановления газоснабжения. Соблюдение всех требований безопасности является залогом надежного и безопасного использования газа.

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