Дефіцит продуктів у Полтавській області посилюють і проблеми зі сховищами.

Дефіцит продуктів у Полтавській області цього сезону привертає увагу через різке скорочення запасів капусти, про що повідомляють галузеві аналітики, передає Politeka.

За їхніми оцінками, врожай зменшився через погодні зміни та нестачу сучасних умов для тривалого зберігання, що ускладнило роботу місцевих господарств у холодний період.

Фахівці зазначають, що значна частина овочів не витримує необхідного режиму, тому на ринку стає менше якісної продукції. Це формує додатковий тиск на пропозицію та спричиняє подальше підвищення вартості. Експерти додають, що Дефіцит продуктів у Полтавській області посилюють і проблеми зі сховищами, через які господарства не можуть зберігати врожай достатньо довго.

Попри розширення площ після торішнього здорожчання, виробники не змогли компенсувати втрати, оскільки ситуація зі зберіганням нівелювала очікуване збільшення обсягів. У галузі прогнозують подальше зростання цін узимку та навесні, адже пропозиція залишається обмеженою.

Ринок капусти, за словами експертів, традиційно залежить від циклічності: прибуткові роки стимулюють розширення виробництва, тоді як слабкі сезони скорочують площі й формують нову нестачу. Фахівці наголошують, що стабілізація можлива лише за умови розвитку технологій вирощування та збільшення кількості сучасних овочесховищ.

Місцевим жителям радять уважно стежити за динамікою та планувати покупки завчасно, щоб уникнути незручностей під час періодів високого попиту.

Крім того, у Полтавській області також дорожчає продукція. Ціни на основні товари продовжують зростати, а покупці змушені уважніше підходити до формування кошика.

