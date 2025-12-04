Дефицит продуктов в Полтавской области усугубляют и проблемы с хранилищами.

Дефицит продуктов в Полтавской области в этом сезоне привлекает внимание из-за резкого сокращения запасов капусты, о чем сообщают отраслевые аналитики, передает Politeka.

По их оценкам, урожай уменьшился из-за погодных изменений и нехватки современных условий для длительного хранения, что затруднило работу местных хозяйств в холодный период.

Специалисты отмечают, что значительная часть овощей не выдерживает требуемый режим, поэтому на рынке становится меньше качественной продукции. Это формирует дополнительное давление на предложение и влечет за собой дальнейшее повышение стоимости. Эксперты добавляют, что Дефицит продуктов в Полтавской области усугубляют и проблемы с хранилищами, из-за которых хозяйства не могут сохранять урожай достаточно долго.

Несмотря на расширение площадей после прошлогоднего удорожания, производители не смогли компенсировать потери, поскольку ситуация с хранением нивелировала ожидаемое увеличение объемов. В отрасли прогнозируют дальнейший рост цен зимой и весной, ведь предложение остается ограниченным.

Рынок капусты, по словам экспертов, традиционно зависит от цикличности: прибыльные годы стимулируют расширение производства, в то время как слабые сезоны сокращают площади и формируют новую нехватку. Специалисты отмечают, что стабилизация возможна только при развитии технологий выращивания и увеличении количества современных овощехранилищ.

Местным жителям советуют внимательно следить за динамикой и планировать покупки раньше времени, чтобы избежать неудобств во время периодов высокого спроса.

Кроме того, в Полтавской области также дорожает продукция. Цены на основные товары продолжают расти, а покупатели вынуждены внимательнее подходить к формированию корзины.

