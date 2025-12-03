Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света в Кировоградской области на 4 декабря.

В деяких населенных пунктов из-за плановых технических работ вводится график отключения света в Кировоградской области на 4 декабря, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе нескольких поселковых советов региона.

Обесточение будет продолжаться во многих населенных пунктах. График отключения света в Кировоградской области на 4 декабря был введен из-за масштабных ремонтных работ в регионе.

4 числа электроснабжения частично отсутствует с 9 до 17 часов в ОЛЕКСАНДРИИ по адресам:

Анатолия Перепади, 1К1, 1К3, 1К4, 1К5, 7-12, 14-15, 17-21, 23-26, 26А, 27-30, 32-49, 49А, 50-53, 56, 58-60, 62-64, 66-67, 69, 71-76, 78-95, 97-101, 103, 105, 107, 111, 115, 119, 121, 123, 125, 131, 133;

Андрия Демченка, 1, 3-4, 6-11, 12А, 13-14, 16, 20, 22, 22А, 24, 26, 28, 30;

Васыля Выбрыка, 1-3, 3А, 5, 7-8, 11, 15, 25, 27, 29, 33, 35, 37;

Володымыра Коляды пров., 1-12, 14;

Героев Крут, 3, 6-7, 10-16, 16А, 17-21, 25-30, 32-38, 40-42, 44, 46, 48;

Героив Рятувальныкив, 1-2, 4-18, 20-32, 34, 36, 38, 40, 42;

Джерельна, 1, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 22;

Дмытра Вышневецького, 2-11, 14-15, 15А, 16-20, 22-26, 28-32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62;

Евгена Чыкаленка, 1, 3, 6-13, 15-16, 18-28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42А;

Квиткова, 1, 7, 35, 37, 41, 43, 45, 49, 51, 53;

Кленова, 3-4, 10;

Котляревського, 3-7, 9-12, 14-17, 19, 21;

Крынычна, 3, 11;

Леонида Коваленка, 1-6, 8-11, 13-18, 20, 22, 24, 26;

Лисова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

Марии Козынець, 1-8, 11-12, 18-19, 22, 24-25, 28;

Маруси Чурай, 1, 3-6, 9-10, 12-14, 17, 19-21, 23-24, 27-33, 35, 37-39, 41-46, 48;

Мыколаивська, 1-4, 6-7, 9, 11-16, 18, 21-24, 26, 28-32, 34, 37, 39

Мыколы Борысова, 1, 1а, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6-8, 10-14, 16-21, 21А, 22-23, 23А, 24, 25А, 26, 26А, 30;

Мыколы Стрельцова пров., 2, 4, 8, 10;

Мыру, 1-7, 9, 11-20, 20., 21-22, 22., 23-24, 24., 25-26, 26., 27-28, 28., 29-30, 30А, 31-41, 43, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 63А, 63Б, 65, 67, 69;

Михайла Донця, 1А, 1Б, 2-4, 6-8, 8А, 9-11, 13-19, 21, 23, 25;

Нагорна, 2-11, 11А, 13-15, 15А, 16-19, 21-31, 33, 33А, 35-41;

Неонилы Бузаньовои, 5, 7, 9;

Новопразьке шосе, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 129, 131, 133;

Одеська, 1-10, 12-18, 22, 26-27, 29, 31, 33, 35-36;

Озерна, 1, 5, 9, 13;

Озирный пров., 4, 6;

Олександра Козьмы, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

Остапа Вышни, 6;

Пырогова пров., 3-7, 9, 15, 17;

Попова пров., 1-3, 3А, 3Б, 5, 5А, 5Б, 6А, 7, 7А, 8-14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26;

Порфырия Вострыкова пров., 2, 4, 6, 8, 10-22, 24, 26, 28, 30;

Рєпина, 1А, 2, 2А, 3-4, 6-8, 10-12, 12А, 13-15, 17-19, 21-22, 24-26, 28, 30;

Самийла Величка, 1-2, 8, 91, 27, 31, 35;

Стороживська, 2-5, 5А, 6, 8, 8А, 9-13, 14А, 14Б, 15-16, 18-23, 25, 27, 29, 29А, 31, 33;

Фабрычна, 3, 5-11, 13-23, 25-30, 30А, 30Б, 31-32, 32А, 33-39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55;

Черкаська, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 37.

Кроме этого выключения вводятся в этот день с 9 до 17 часов в населенном пункте КОМПАНИЕВКА на улицах:

Барахтия, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49;

Дружбы, 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 2В, 3-4, 41А, 41Б, 5, 6А, 7-8, 11-16, 16А, 17-27, 29-41, 43, 45, 47;

НЕЗАЛЕЖНОСТИ, 5, 18, 23;

ПЕРЕМОГЫ, 147, 149, 151, 153, 157, 159, 161, 163А, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 179А, 8 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240;

ШЕВЧЕНКО пер., 1, 6-8, 10, 12, 14, 16;

ШЕВЧЕНКО, 96, 98, 100, 100А, 102, 104, 106, 108-123, 125.

Также будут действовать обесточения с 9:00 до 17:00 в гаселенном пункте НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК по адресам:

Далека, 1, 3, 3а, 4-7, 9, 11-13, 13а, 14-15, 15а, 15Б, 15ж, 15г, 15Е, 16-18, 20-21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39а, 41, 45, 45а, 47, 49;

Котляревського, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97а, 99-101, 103, 105-113, 115, 116б, 117-122, 125-126, 128, 128а;

Лисова, 1-2, 2а, 3-4, 6, 8, 14, 14а, 14б, 16, 22, 28, 30;

Садова, 147, 151, 153, 157, 159;

Сонячна, 22, 24.

Запланированы ограничения с 9:00 до 17 часов в населенном пункте СЫНЮХА на улицах:

Славы, 5, 7-17, 19-20, 23, 25, 29-30, 36-37, 39-43, 46, 48, 50-54, 58, 60-63, 65-69, 71-75, 78-79, 86-89, 91-92, 94, 99, 101;

Степова, 1, 3-7, 10, 12, 14, 17-19, 21-24, 27, 27а, 28-33, 35-37, 39, 42, 44-45, 47-48, 51-54, 57, 79;

Шишова пер., 54;

Шишова, 2, 4-5, 7, 9, 12-14, 16, 22-23, 26, 28, 30-31, 33, 35-38, 40-41, 43, 45, 47, 49, 55, 59-67, 2 76, 79, 81-84, 86-88, 90, 93, 95-96, 100, 106, 108, 110, 116, 126, 128, 130, 134, 136.

Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света в Кировоградской области, а также отмечается, что в любой момент могут ввести стабилизационные и аварийные графики.

Актуальный график отключений электроэнергии для Кировоградской области можно найти на официальном сайте ЧАО «Кировоградоблэнерго».

Как узнать об отключении:

На сайте «Кировоградоблэнерго»:

Перейдите по ссылке.

В разделе «Информация для клиентов» найдите «Графики ограничений, аварийных и почасовых отключений».

Вы также можете использовать функцию «Поиск отключений по адресу», чтобы найти график для конкретного населенного пункта и адреса.

В социальных сетях:

Следите за обновлениями на официальных страницах «Кировоградоблэнерго» в Facebook и Telegram.

