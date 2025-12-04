Из-за выполнения ремонтных работ на воздушной линии электропередачи вводятся графики отключения света в Черниговской области на 5 декабря.

Об этом говорится в сообщениях нескольких территориальных общин.



В связи с проведением работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлены графики отключения света в Черниговской области на 5 декабря. Из-за выполнения ремонтных работ на воздушной линии электропередачи ограничения введут в населенном пункте Нехаивка с 08:00 по адресу:

Долынська 1, 11, 2, 3, 4, 7, 8;

Кильцева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Травнева 11, 12, 13, 14, 17, 18, 2, 3, 5, 7, 8;

Центральна 39.

Возможны также перерывы в электроснабжении в населенном пункте Вильне с 8 до 17 часов. Ограничения затронут следующие адреса:

Борысивка 6;

Незалежности 10, 12, 14, 15, 16, 2, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 37, 41, 47, 5, 5А, 6, 8;

Нова 1, 11, 14, 19, 2, 25, 29, 3, 31, 33, 9;

Садова 3, 4, 5, 6, 8, 9.

Кроме этого, с 8:00 до 17:00 из-за выполнения ремонтных работ на воздушной линии электропередачи не будет электричества в населенном пункте Краснопилья на улицах:

Берегова 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 3, 31, 32, 33, 4, 49, 6, 7, 9;

Борысенка 10, 11, 15;

Василия Никитина 18, 5, 9;

Вишнева 6, 8;

Жовтнева 1, 11, 3;

Зелена 1, 12, 13, 14, 3, 5, 8, с. Краснополье, ул. Зеленая;

Красна 10, 12, 14, 16, 3, 7;

Кролевецкий 11, 12, 14, 2, 4, 5, 7, 9;

Механизации 2, 4, 7;

Першотравнева 11, 12, 15, 16, 2, 20, 22, 26, 3, 4, 40, 42, 44, 7, 8;

Польова 11, 14, 15, 16, 19, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 9;

Пролетарська 1, 10, 12, 3, 4, 6;

Садова 14, 18, 20, 22, 3, 30, 6, 8;

Слобидська 1, 11, 13, 16, 2, 9;

Схидна 1, 11, 12, 14, 21, 5, 9;

Травнева 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 46, 48, 5, 50, 56;

Трудова 2, 6, 8;

Центральна 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 27, 3, 30, 33, 35, 4, 40, 43, 48, 49, 5, 50, 55, 56, 6 69, 7, 72, 73, 76, 77;

Яблунева 1, 10, 11, 3, 4, 5, 9.

К тому же из-за ремонтов с 8:00 до 17:00 не будет света в населенном пункте Тарасивка по адресам:

Незалежна 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 31, 4, 40, 49, 51, 53, 9;

Нова 10, 12, 14, 18, 21, 7;

Садова 1, 15, 18, 2, 7.

Графики отключений "Черниговоблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

Где искать графики

На сайте: Перейдите по ссылке на раздел "Отключение" и обмерьте свой населенный пункт и адрес.

В чат-боте Viber: Найдите чат-бот компании, зарегистрируйтесь и введите лицевой счет, чтобы увидеть свой график.

В чат-боте Telegram: Загрузите чат-бот по ссылке .

На сайтах своих общин в разделах "Объявления" или "Новости".

