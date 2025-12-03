Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света в Сумской области на 4 декабря.

Составлены графики отключения света в Сумской области на 4 декабря из-за запланированных масштабных ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в нескольких общинах региона.

В связи с проведением работ в сетях возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. Поэтому "Сумыоблэнерго" составили графики отключения света в Сумской области на 4 декабря. Ограничения введут в населенном пункте МЫЛОВЫДИВКА с 09:00 до 15:00. Выключения будут по адресам:

Набережна,

Садова,

площадь Мира.

Сообщается, что в этот день также обесточат село НОВОСУХАНИВКА с 9 до 17 часов на улицах:

Андриенко,

Лугова,

Лисна,

Молодижна,

Набережна,

Ивана Выговского,

Соборна.

Также ограничения собираются вводить в населенном пункте ЧЕРВОНЫЙ КУТ на улицах:

Лугова,

Добровильна,

Центральна.

АО "Сумыоблэнерго" сообщает о временном перерыве в электроснабжении у НЕДРИГАЙЛИВ с 9 до 15:00 по адресам:

Сумская 100, 102, 102А, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 12, 14/1, 14/2, 14/3, 16/1, 16/2, 16/3, 20/1, 20 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6 70, 72, 76, 78, 80, 84, 86, 88, 90, 9/1, 92, 94, 98.

переулок 1-й Сумской 1, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 7, 9.

4 числа перерыва в электроснабжении пройдут с 08:00 до 12:00 в населенном пункте БРОВКОВЕ. В это время будет полностью обесточена улица Псильська.

Из-за выполнения ремонтных работ произойдут отключения в городе ГЛУХОВ с 09:00 до 15:00 по адресу:

Курлука 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 3, 14, 15, 16, 18, 20.

Монастырская 2Г, 2.

Эсманский путь 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 58Б.

Индустриальная 25, 27, 29, 49, 33А.

Путивльская 140, 125.

Прыкордонна 16, 18, 14, 12, 8, 7, 5, 4, 3А, 3, 2.

Графики отключений "Сумыоблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

