Составлены графики отключения света в Сумской области на 4 декабря из-за запланированных масштабных ремонтных работ, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредили в нескольких общинах региона.
В связи с проведением работ в сетях возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. Поэтому "Сумыоблэнерго" составили графики отключения света в Сумской области на 4 декабря. Ограничения введут в населенном пункте МЫЛОВЫДИВКА с 09:00 до 15:00. Выключения будут по адресам:
- Набережна,
- Садова,
- площадь Мира.
Сообщается, что в этот день также обесточат село НОВОСУХАНИВКА с 9 до 17 часов на улицах:
- Андриенко,
- Лугова,
- Лисна,
- Молодижна,
- Набережна,
- Ивана Выговского,
- Соборна.
Также ограничения собираются вводить в населенном пункте ЧЕРВОНЫЙ КУТ на улицах:
- Лугова,
- Добровильна,
- Центральна.
АО "Сумыоблэнерго" сообщает о временном перерыве в электроснабжении у НЕДРИГАЙЛИВ с 9 до 15:00 по адресам:
- Сумская 100, 102, 102А, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 12, 14/1, 14/2, 14/3, 16/1, 16/2, 16/3, 20/1, 20 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6 70, 72, 76, 78, 80, 84, 86, 88, 90, 9/1, 92, 94, 98.
- переулок 1-й Сумской 1, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 7, 9.
4 числа перерыва в электроснабжении пройдут с 08:00 до 12:00 в населенном пункте БРОВКОВЕ. В это время будет полностью обесточена улица Псильська.
Из-за выполнения ремонтных работ произойдут отключения в городе ГЛУХОВ с 09:00 до 15:00 по адресу:
- Курлука 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 3, 14, 15, 16, 18, 20.
- Монастырская 2Г, 2.
- Эсманский путь 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 58Б.
- Индустриальная 25, 27, 29, 49, 33А.
- Путивльская 140, 125.
- Прыкордонна 16, 18, 14, 12, 8, 7, 5, 4, 3А, 3, 2.
Графики отключений "Сумыоблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.
Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света в Сумской области на 4 декабря.
