Получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области смогут не все семьи.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области можно получить украинцам, если выполнены важные условия, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте горсовета Сум.

Стартовала новая волна гуманитарной поддержки малообеспеченным семьям. Департамент социальной защиты населения объявил о начале выдачи бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области, которые поступили благодаря поддержке международной благотворительной организации Global Empowerment Mission UA (GEM) и Фонда Говарда Дж. Баффета. Эта инициатива направлена на улучшение условий жизни наиболее уязвимых жителей общины и усиление социальной защиты семей, которые находятся в беде.

Получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области смогут те семейства, которые на 1 июля состояли на учете в Департаменте соцзащиты и получали предусмотренную законодательством государственную социальную поддержку Обязательным условием является регистрация в пределах Сумской городской территориальной громады . Один набор выдается на одну семью.

Выдача помощи осуществляется по адресу: город Сумы, улица Харьковская, 35, актовый зал .

Для удобства граждан организован четкий график работы:

с понедельника по четверг - с 8:00 до 16:00

в пятницу - с 8:00 до 15:00

обеденный перерыв - с 12:00 до 13:00

Чтобы получить помощь, при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или электронный документ в приложении «Действие») , регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика , а при необходимости — выписку о месте жительства в пределах Сумской общины.

Если у семьи нет возможности самостоятельно явиться, получить набор может другое лицо по доверенности — в таком случае необходимо иметь оригиналы документов лица, которому предоставляется помощь, а также паспорт доверенного лица .

В Департаменте социальной защиты населения обращаются к гражданам с просьбой не создавать очереди и сохранять спокойствие. Количество гуманитарной помощи позволяет обеспечить каждую семью, которая имеет на нее право, поэтому беспокоиться о недостатке наборов не стоит.

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