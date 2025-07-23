Відомо, де і коли можна отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів та ВПО у Сумській області.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Сумській області надається у вигляді продуктових наборів, проте роздача триватиме лише кілька днів, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Путивльської громади у Фейсбук.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Сумській області обмежена та роздаватиметься лише у місті Путивль.

Так, у період з 23 по 25 липня у місті Путивль відбудеться чергова гуманітарна акція з роздачі продуктових наборів, організована за підтримки фонду Global Empowerment Mission Ukraine. Ця ініціатива спрямована на підтримку літніх людей, які потребують додаткової допомоги в умовах нинішньої складної ситуації.

Де та коли можна отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів та ВПО у Сумській області

Місце видачі: спортивна зала Путивльського ліцею №2. Дата: з 23 по 25 липня. Час роботи пункту видачі: з 8:00 до 12:00.

Хто має право на отримання допомоги

Продуктові набори видаватимуть громадянам віком від 65 до 69 років, які проживають у Путивлі. Ця категорія населення визначена як одна з найвразливіших, тому саме для неї передбачено цю хвилю гуманітарної підтримки.

Необхідні документи

Щоб отримати продуктовий набір, потрібно особисто з’явитися у пункт видачі та мати при собі:

Паспорт громадянина України

Документ, який підтверджує ваше фактичне місце проживання

Для осіб, які мають ID-картку, обов’язково потрібно надати витяг з реєстру територіальних громад з актуальним місцем проживання.

Звертаємо вашу увагу: якщо ви вже отримали продуктовий набір у липні як внутрішньо переміщена особа, повторно отримати ту саму допомогу не дозволяється. Видача проводиться один раз на місяць у межах однієї категорії отримувачів.

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