У червні 2025 року Управління Верховного комісара ООН у справах біженців надає грошову допомогу для пенсіонерів у Сумській області, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіла прес-служба організації.

Виплати здійснюються протягом трьох місяців у розмірі 3600 грн на одну особу щомісяця, що загалом може скласти до 10 800 грн на людину.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається, якщо заявник має статус ВПО. Так, подати заявку можуть:

  • Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які переїхали в іншу громаду менше ніж три місяці тому та не отримували аналогічну допомогу від інших організацій.

  • Громадяни, які повернулися з-за кордону до України протягом останніх трьох місяців і також не отримували жодної фіндопомоги від міжнародних структур.

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Крім цього, особа або родина повинна відповідати принаймні одному з таких критеріїв вразливості:

  • Складне фінансове становище – офіційний дохід на одну людину в родині становить менше ніж 5400 грн на місяць.
  • У родині є малолітні діти чи люди похилого віку, і при цьому лише один з батьків або опікун.
  • Родину складають винятково особи віком 55+, які самостійно виховують неповнолітніх дітей.
  • Є члени родини з інвалідністю або серйозними хронічними захворюваннями.

Як зареєструватися на допомогу

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській відбувається через реєстрацію у електронній черзі. Після запису:

  • Ви отримаєте дзвінок від співробітника пункту збору даних.
  • Вам повідомлять дату та час візиту на індивідуальну реєстрацію.
  • Запрошення надходить лише тим, хто відповідає усім критеріям програми.

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