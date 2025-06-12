Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається, якщо заявник має статус ВПО.

У червні 2025 року Управління Верховного комісара ООН у справах біженців надає грошову допомогу для пенсіонерів у Сумській області, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіла прес-служба організації.

Виплати здійснюються протягом трьох місяців у розмірі 3600 грн на одну особу щомісяця, що загалом може скласти до 10 800 грн на людину.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається, якщо заявник має статус ВПО. Так, подати заявку можуть:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) , які переїхали в іншу громаду менше ніж три місяці тому та не отримували аналогічну допомогу від інших організацій.

Громадяни, які повернулися з-за кордону до України протягом останніх трьох місяців і також не отримували жодної фіндопомоги від міжнародних структур.

Крім цього, особа або родина повинна відповідати принаймні одному з таких критеріїв вразливості:

Складне фінансове становище – офіційний дохід на одну людину в родині становить менше ніж 5400 грн на місяць.

У родині є малолітні діти чи люди похилого віку, і при цьому лише один з батьків або опікун.

Родину складають винятково особи віком 55+, які самостійно виховують неповнолітніх дітей.

Є члени родини з інвалідністю або серйозними хронічними захворюваннями.

Як зареєструватися на допомогу

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській відбувається через реєстрацію у електронній черзі. Після запису:

Ви отримаєте дзвінок від співробітника пункту збору даних.

від співробітника пункту збору даних. Вам повідомлять дату та час візиту на індивідуальну реєстрацію.

візиту на індивідуальну реєстрацію. Запрошення надходить лише тим, хто відповідає усім критеріям програми.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області: яку підтримку можна отримати.

Також Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: необхідно підпадати під один із критеріїв.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто саме має право на виплати від ООН.