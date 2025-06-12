У червні 2025 року Управління Верховного комісара ООН у справах біженців надає грошову допомогу для пенсіонерів у Сумській області, повідомляє Politeka.net.
Про це розповіла прес-служба організації.
Виплати здійснюються протягом трьох місяців у розмірі 3600 грн на одну особу щомісяця, що загалом може скласти до 10 800 грн на людину.
Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається, якщо заявник має статус ВПО. Так, подати заявку можуть:
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Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які переїхали в іншу громаду менше ніж три місяці тому та не отримували аналогічну допомогу від інших організацій.
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Громадяни, які повернулися з-за кордону до України протягом останніх трьох місяців і також не отримували жодної фіндопомоги від міжнародних структур.
Крім цього, особа або родина повинна відповідати принаймні одному з таких критеріїв вразливості:
- Складне фінансове становище – офіційний дохід на одну людину в родині становить менше ніж 5400 грн на місяць.
- У родині є малолітні діти чи люди похилого віку, і при цьому лише один з батьків або опікун.
- Родину складають винятково особи віком 55+, які самостійно виховують неповнолітніх дітей.
- Є члени родини з інвалідністю або серйозними хронічними захворюваннями.
Як зареєструватися на допомогу
Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській відбувається через реєстрацію у електронній черзі. Після запису:
- Ви отримаєте дзвінок від співробітника пункту збору даних.
- Вам повідомлять дату та час візиту на індивідуальну реєстрацію.
- Запрошення надходить лише тим, хто відповідає усім критеріям програми.
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