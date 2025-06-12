Денежное пособие для пенсионеров в Сумской области предоставляется, если заявитель имеет статус ВПЛ.

В июне 2025 Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев предоставляет денежную помощь для пенсионеров в Сумской области, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

Выплаты производятся в течение трех месяцев в размере 3600 грн на одного человека ежемесячно, что в целом может составить до 10 800 грн на человека.

Денежное пособие для пенсионеров в Сумской области предоставляется, если заявитель имеет статус ВПЛ. Да, подать заявку могут:

Внутри перемещенные лица (ВПЛ) , которые переехали в другое общество менее трех месяцев назад и не получали аналогичную помощь от других организаций.

Граждане, вернувшиеся из-за рубежа в Украину за последние три месяца и также не получавшие никакой финпомощи от международных структур.

Кроме этого, лицо или семья должно соответствовать по крайней мере одному из следующих критериев уязвимости :

Сложное финансовое положение – официальный доход на одного человека в семье составляет менее 5400 грн в месяц.

В семье есть малолетние дети или пожилые люди, и при этом только один из родителей или опекун.

Семью составляют исключительно лица 55+, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей.

Имеются члены семьи с инвалидностью или серьезными хроническими заболеваниями.

Как зарегистрироваться в помощь

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской осуществляется через регистрацию в электронной очереди . После записи:

Вы получите звонок от сотрудника пункта сбора данных.

от сотрудника пункта сбора данных. Вам уведомят дату и время визита на индивидуальную регистрацию.

визита на индивидуальную регистрацию. Приглашение поступает только тем, кто отвечает всем критериям программы.

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