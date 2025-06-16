Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області надається у різному вигляді.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області надається Товариством Червоного Хреста України, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо про підтримку та за яким номером звертатись.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області надається у різному вигляді, зокрема:

забезпечують людей продуктами харчування, питною водою, гігієнічними засобами та іншими необхідними речами для покриття базових потреб;

допомагають евакуювати населення, зокрема людей з обмеженою мобільністю, із зон активних бойових дій, реалізують програми з подолання наслідків криз та комплексної допомоги постраждалим;

загони швидкого реагування Українського Червоного Хреста виїжджають на місця руйнувань разом із рятувальниками, надають постраждалим першу медичну та психологічну допомогу, беруть участь у пошуково-рятувальних операціях, забезпечують людей водою та їжею.

Крім цього, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області надається у вигляді психосоціальної підтримки тим, хто опинився в кризовій ситуації; здійснення догляду за людьми похилого віку, які залишилися наодинці; медична допомога у віддалених селах та селищах.

У Сумах Товариство Червого Хреста знаходиться за адресою: вул. Холодногірська, 41. Для консультацій потрібно телефонувати за номером: +38(095) 772-72-13.

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