Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется в разном виде.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется Обществом Красного Креста Украины, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что известно о поддержке и за каким номером обращаться.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется в разном виде, в частности:

обеспечивают людей продуктами питания, питьевой водой, гигиеническими средствами и другими необходимыми принадлежностями для покрытия базовых потребностей;

помогают эвакуировать население, в том числе людей с ограниченной мобильностью, из зон активных боевых действий, реализуют программы по преодолению последствий кризисов и комплексной поддержки пострадавшим;

отряды быстрого реагирования Украинского Красного Креста выезжают на места разрушений вместе со спасателями, оказывают пострадавшим первую медицинскую и психологическую поддержку, участвуют в поисково-спасательных операциях, снабжают людей водой и едой.

Кроме того, гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется в виде психосоциальной поддержки тем, кто оказался в кризисной ситуации; осуществление ухода за пожилыми людьми, оставшимися наедине; медицинская помощь в отдаленных селах и поселках.

В Сумах Общество Червого Креста находится по адресу ул. Холодногорская, 41. Для консультаций необходимо звонить по телефону: +38(095) 772-72-13.

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