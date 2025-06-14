Для отримання грошової допомоги для пенсіонерів у Сумській області також діє фінансове обмеження.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається лише тим українцям, які відповідають критеріям відбору, повідомляє Politeka.net.

Реєструватиме потенційних отримувачів благодійний фонд “Право на захист”.

Деякі мешканці, зокрема й внутрішньо переміщені особи, можуть отримати фінансову виплату від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Право на грошову допомогу для пенсіонерів у Сумській області мають ті українці, що відповідають критеріям:

ВПО, які переїхали до Сум протягом останніх шести місяців.

Українці, що повернулися з-за кордону після вимушеної евакуації.

Особи, які повернулися до свого постійного місця проживання в межах України після внутрішнього переміщення.

Крім того можуть отримати її ті, хто належить до однієї з вразливих категорій:

Одинокі матері або батьки з дітьми до 18 років

Самотні літні люди віком від 55 років

Особи з інвалідністю або хронічними захворюваннями

Літні люди, які виховують дітей до 18 років

Для отримання також діє фінансове обмеження: дохід родини не повинен перевищувати 5400 гривень на одну особу на місяць. Крім того, сім’я не повинна отримувати грошову допомогу від інших міжнародних організацій упродовж останніх трьох місяців.

Щоб подати заявку, необхідно заповнити анкету в онлайн-формі. Статус своєї черги можна перевірити в телеграм-каналі проєкту.

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