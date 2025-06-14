Для получения денежной помощи для пенсионеров в Сумской области также действует финансовое ограничение.

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется только украинцам, которые отвечают критериям отбора, сообщает Politeka.net.

Регистрировать потенциальных получателей благотворительный фонд "Право на защиту".

Некоторые жители, включая внутренне перемещенные лица, могут получить финансовую выплату от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Право на денежную помощь для пенсионеров в Сумской области имеют украинцы, которые отвечают критериям:

ВПЛ, которые переехали в Сумы в течение последних шести месяцев.

Украинцы, вернувшиеся из-за границы после вынужденной эвакуации.

Лица, которые вернулись в свое постоянное местожительство в пределах Украины после внутреннего перемещения.

Кроме того, могут получить ее те, кто принадлежит к одной из уязвимых категорий:

Одинокие матери или родители с детьми до 18 лет

Одинокие пожилые люди от 55 лет

Лица с инвалидностью или хроническими заболеваниями

Старики, воспитывающие детей до 18 лет

Для получения также действует финансовое ограничение: доход семьи не должен превышать 5400 гривен на человека в месяц. Кроме того, семья не должна получать денежную помощь от других международных организаций за последние три месяца.

Чтобы подать заявку необходимо заполнить анкету в онлайн-форме. Статус очереди можно проверить в телеграмм-канале проекта.

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