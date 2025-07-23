Известно, где и когда можно получить гуманитарную помощь для пенсионеров и ВПЛ в Сумской области.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Сумской области предоставляется в виде продуктовых наборов, однако раздача будет длиться всего несколько дней, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Путивльской общины в Фейсбуке .

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Сумской области ограничена и будет раздаваться только в Путивле.

Так, в период с 23 по 25 июля в Путивле состоится очередная гуманитарная акция по раздаче продуктовых наборов, организованная при поддержке фонда Global Empowerment Mission Ukraine. Эта инициатива направлена на поддержку пожилых людей, нуждающихся в дополнительной помощи в условиях нынешней сложной ситуации.

Где и когда можно получить гуманитарную помощь для пенсионеров и ВПЛ в Сумской области

Место выдачи: спортивный зал Путивльского лицея №2. Дата: с 23 по 25 июля. Время работы пункта выдачи: с 8:00 до 12:00.

Кто имеет право на получение

Продуктовые наборы будут выдаваться гражданам от 65 до 69 лет, проживающим в Путивле. Эта категория населения определена как одна из самых уязвимых, поэтому именно для нее предусмотрена эта волна этой поддержки.

Необходимые документы

Чтобы получить, нужно лично явиться в пункт выдачи и иметь при себе:

Паспорт гражданина Украины

Документ, подтверждающий ваше фактическое место жительства

Для лиц, имеющих ID-карту, обязательно нужно предоставить выписку из реестра территориальных общин с актуальным местожительством.

Обращаем ваше внимание: если вы уже получили продуктовый набор в июле как внутренне перемещенное лицо, повторно получить ту же поддержки нельзя. Выдача производится один раз в месяц в пределах одной категории получателей.

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