Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Харківській області передбачає важливу підтримку.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Харківській області надається благодійним фондои Карітас в рамках важливого проєкту, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Внаслідок широкомасштабного вторгнення російської федерації після 24 лютого 2022 року чимало осель зазнали різного ступеня пошкоджень. Особливо у складному становищі опинилися вразливі домогосподарства, для яких відсутність безпечного й теплого житла стала критичною проблемою.

З метою підтримки таких родин у Карітасі впроваджується гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Харківській області під назвою «Ремонт житла для вразливих домогосподарств, що постраждали від війни в Україні». Її головне завдання — допомогти відновити пошкоджене житло, зробивши його придатним для життя.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Харківській області передбачає виконання ремонтних робіт у помешканнях, що отримали легкі або середні пошкодження, а саме:

заміна або відновлення вікон, віконних рам, склопакетів;

ремонт або встановлення нових вхідних і міжкімнатних дверей;

відновлення внутрішніх стін та стель;

частковий ремонт покрівлі чи окремих елементів конструкції;

відновлення систем електропостачання, у випадку незначних ушкоджень.

На жаль, в межах проєкту не передбачено ремонтів у випадку серйозних структурних руйнувань або повної втрати будівлі. Проте команда Карітасу докладає зусиль, щоб за потреби скерувати таких заявників до інших організацій чи програм, які можуть надати більш комплексну підтримку.

Цей проєкт реалізується за фінансової підтримки Європейського банку розвитку Ради Європи (CEB) у партнерстві з Католицькою Службою Допомоги (CRS).

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