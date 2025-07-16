У Пенсійному фонді наголошують, що отримувач субсидії для пенсіонерів у Харківській області може втратити пільгу.

Пенсійний фонд України наголошує, що отримуючи субсидії для пенсіонерів у Харківській області, важливо бути уважними, повідомляє Politeka.net.

Пенсійний фонд України попереджає, кого змусять повернути гроші.

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються різним категоріям громадян — ветеранам, пенсіонерам, багатодітним родинам, особам з інвалідністю тощо. Проте якщо дані, подані для отримання пільги, є недостовірними або людина приховала важливу інформацію, нараховані кошти визнаються такими, що були виплачені безпідставно.

У Пенсійному фонді наголошують, що отримувач субсидії для пенсіонерів у Харківській області зобов’язаний своєчасно інформувати про всі зміни, які можуть вплинути на право на пільгу. Зокрема, йдеться про зміну складу сім’ї, постачальника послуг або самої пільгової категорії. Такі зміни слід задекларувати не пізніше ніж через 30 днів з моменту їх настання.

У разі, якщо пільговик втрачає право на пільгу (наприклад, через призначення субсидії для пенсіонерів у Харківській області або внаслідок смерті), нарахування автоматично припиняється. Якщо ж людина продовжує отримувати її без права на неї, Пенсійний фонд має право вимагати повернення коштів. У випадку відмови повернути надміру отримані кошти добровільно, питання розглядатиметься у судовому порядку.

Під час дії воєнного стану діють особливі норми. Якщо про смерть пільговика стало відомо із запізненням, зобов’язання щодо повернення коштів можуть бути покладені на членів родини, але лише з дати офіційної реєстрації смерті. Такі правила діють упродовж всього воєнного стану та ще три місяці після його завершення.

Фахівці радять не зволікати й заздалегідь повідомляти Пенсійний фонд про всі важливі зміни. Уникнути боргів значно простіше, ніж згодом повертати чималі суми — від двох до п’яти тисяч гривень.

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