Щоб оформити гроші на догляд за пенсіонером в Харкові, необхідно підготувати пакет документів.

Гроші на догляд за пенсіонером в Харкові може отримати частина українців, проте потрібно дотриматись важливих умов, повідомляє Politeka.net.

Ця допомога регулюється постановою Кабінету Міністрів України №859.

Згідно з нею, гроші на догляд за пенсіонером в Харкові можуть бути призначені тим громадянам, які не просто мають родинні зв’язки з людиною, що потребує підтримки, а й фактично проживають з нею в одному помешканні та спільно ведуть побут. Обов’язковою умовою для оформлення виплат є наявність медичного висновку про те, що особа похилого віку не здатна самостійно обходитися без сторонньої допомоги.

Претендувати на допомогу можуть діти, онуки, брати, сестри, а також інші родичі, які здійснюють опіку за людьми пенсійного віку або особами з інвалідністю, що мають встановлену потребу в постійному сторонньому піклування.

Щоб оформити гроші на догляд за пенсіонером в Харкові, необхідно підготувати пакет документів. До нього входять:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код (ІПН);

заява на призначення компенсації;

довідки про доходи всіх членів сім’ї;

медичне підтвердження щодо необхідності піклуванні (висновок лікарсько-консультаційної комісії або сімейного лікаря).

Розмір виплат залежить від фінансового стану домогосподарства, у якому проживає людина похилого віку. Сума допомоги розраховується індивідуально — як різниця між чинним прожитковим мінімумом та середнім доходом родини. Наприклад, у 2025 році прожитковий мінімум становить 2 920 гривень. Якщо середній дохід на одного члена родини нижчий за цю суму, різниця може бути компенсована державою.

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