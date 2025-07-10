Чтобы оформить деньги по уходу за пенсионером в Харькове, необходимо подготовить пакет документов.

Деньги по уходу за пенсионером в Харькове может получить часть украинцев, однако нужно соблюсти важные условия, сообщает Politeka.net.

Данная помощь регулируется постановлением Кабинета Министров Украины №859.

Согласно ей, деньги по уходу за пенсионером в Харькове могут быть назначены тем гражданам, которые не просто имеют родственные связи с человеком, нуждающимся в поддержке, но и фактически проживают с ним в одном помещении и совместно ведут быт. Обязательным условием для оформления выплат является наличие медицинского заключения о том, что пожилой человек не способен самостоятельно обходиться без посторонней помощи.

Претендовать на помощь могут дети, внуки, братья, сестры, а также другие родственники, осуществляющие опеку за людьми пенсионного возраста или лицами с инвалидностью, которые нуждаются в постоянном постороннем попечении.

Чтобы оформить деньги по уходу за пенсионером в Харькове, необходимо подготовить пакет документов. В него входят:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код (ИНН);

заявление на назначение компенсации;

справки о доходах всех членов семьи;

медицинское подтверждение о необходимости попечительства (вывод врачебно-консультационной комиссии или семейного врача).

Размер выплат зависит от финансового положения домохозяйства, в котором проживает пожилой человек. Сумма пособия рассчитывается индивидуально – как разница между действующим прожиточным минимумом и средним доходом семьи. К примеру, в 2025 году прожиточный минимум составляет 2 920 гривен. Если средний доход на одного члена семьи ниже этой суммы, разница может быть компенсирована государством.

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