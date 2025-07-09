Безкоштовні продукти для ВПО у Харківській області видаються благодійним фондом "Кінза Харків" за певних умов, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сторінці організації в Інстаграм.

Безкоштовні продукти у Харківській області для ВПО та інших категорій населення можна отримати за певних умов. Так, кожен донор, який здає кров має можливість отримати продуктовий набір у якості вдячності за свою допомогу. Ця ініціатива — не лише прояв турботи про донорів, а й важливий внесок у спільну справу порятунку життів.

Зараз як ніколи важливо залишатися єдиними, підтримувати наших військових та одне одного. Кров, яку ви здаєте, може врятувати до трьох людських життів — це справжній подарунок тим, хто цього потребує найбільше. Саме тому до донорства закликають усіх небайдужих.

Щоб отримати безкоштовні продукти у Харківській області для ВПО та інших категорій населення, необхідно:

отримати офіційну довідку про донацію після здачі;

звернутися за продуктовим набором протягом двох тижнів з моменту здачі.

Зверніть увагу: набір видається лише донору особисто. При собі обов’язково потрібно мати оригінал довідки про здачу крові та паспорт.

Допомога видається після попередньої реєстрації через спеціальну онлайн-форму. Після реєстрації донор може звернутися до пункту видачі за адресою: місто Харків, Стадіонний проїзд, 10. Набори надає благодійний фонд «Кінза Харків».

Місця, куди приходити:

Центр крові за адресою: Харків, вулиця Клочківська, 366. Графік роботи — з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 15:00, у суботу — з 08:00 до 13:00.

Донорський пункт у ТРЦ «Нікольський», Харків, вулиця Пушкінська, 2а. Прийом донорів — щовівторка, щочетверга та щосуботи з 09:00 до 14:00.

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