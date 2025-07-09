Бесплатные продукты для ВПЛ в Харьковской области выдаются благотворительным фондом "Кинза Харьков" при определенных условиях, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на странице организации в Инстаграме .

Бесплатные продукты в Харьковской области для ВПЛ и других категорий населения можно получить при определенных условиях. Да, каждый донор, сдающий кровь, имеет возможность получить продуктовый набор в качестве благодарности за свою помощь. Эта инициатива не только проявление заботы о донорах, но и важный вклад в общее дело спасения жизней.

Сейчас как никогда важно оставаться едиными, поддерживать наших военных и друг друга. Кровь, которую вы сдаете, может спасти до трех человеческих жизней — это настоящий подарок тем, кто в этом нуждается больше всего. Именно поэтому к донорству призывают всех небезразличных.

Чтобы получить бесплатные продукты в Харьковской области для ВПЛ и других категорий населения, необходимо:

получить официальную справку о донации после сдачи;

обратиться за продуктовым набором в течение двух недель с момента сдачи.

Обратите внимание: набор выдается только донору лично. При себе обязательно нужно иметь оригинал справки о сдаче крови и паспорте.

Помощь выдается после предварительной регистрации через специальную онлайн-форму. После регистрации донор может обратиться в пункт выдачи по адресу: город Харьков, Стадионный проезд, 10. Наборы предоставляет благотворительный фонд «Кинза Харьков».

Места, куда приходить:

Центр крови по адресу: Харьков, улица Клочковская, 366. График работы – с понедельника по пятницу с 08:00 до 15:00, в субботу – с 08:00 до 13:00.

Донорский пункт в ТРЦ "Никольский", Харьков, улица Пушкинская, 2а. Прием доноров — каждый вторник, четверг и субботу с 09:00 до 14:00.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове и области: за что придется платить значительно больше.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: сколько можно получить от ООН, назван размер выплат.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Харьковской области: кто может потерять статус переселенца и денежную поддержку.