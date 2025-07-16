В Пенсионном фонде отмечают, что получатель субсидии для пенсионеров в Харьковской области может потерять льготу.

Пенсионный фонд Украины отмечает, что, получая субсидии для пенсионеров в Харьковской области, важно быть внимательными, сообщает Politeka.net.

Пенсионный фонд Украины предупреждает, кого заставят вернуть деньги.

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются разным категориям граждан — ветеранам, пенсионерам, многодетным семьям, лицам с инвалидностью. Однако если данные, предоставленные для получения льготы, недостоверны или человек скрыл важную информацию, начисленные средства признаются выплаченными безосновательно.

В Пенсионном фонде отмечают, что получатель субсидии для пенсионеров в Харьковской области обязан своевременно информировать о всех изменениях, которые могут повлиять на право на льготу. В частности, речь идет об изменении состава семьи, поставщика услуг или самой льготной категории. Такие изменения следует задекларировать не позднее 30 дней с момента их наступления.

В случае, если льготник теряет право на льготу (например, из-за назначения субсидии для пенсионеров в Харьковской области или смерти), начисление автоматически прекращается. Если же человек продолжает получать его без права на него, ПФУ вправе потребовать возврата средств. В случае отказа вернуть излишне полученные средства добровольно, вопрос будет рассматриваться в судебном порядке.

Во время действия военного положения действуют особые нормы. Если о смерти льготника стало известно с опозданием, обязательства по возврату средств могут быть возложены на членов семьи, но только с даты официальной регистрации смерти. Такие правила действуют на протяжении всего военного положения и еще три месяца после его завершения.

Специалисты советуют не медлить и заранее сообщать Пенсионному фонду обо всех важных изменениях. Избежать долгов гораздо проще, чем впоследствии возвращать немалые суммы от двух до пяти тысяч гривен.

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