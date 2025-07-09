Грошова допомога для людей з інвалідністю в Харкові надається на період, встановлений медико-соціальною експертизою і не тільки.

Грошова допомога для людей з інвалідністю в Харкові надається на встановлений період, передбачений законодавством України, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в поясненні Мінсоцполітики.

Грошова допомога для людей з інвалідністю в Харкові надається на період, встановлений медико-соціальною експертизою, і залежать від визначеної групи. Розмір допомоги обраховується на основі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. На 2025 рік ця сума становить 2 361 гривню.

Так, людям з інвалідністю з дитинства встановлено такі розміри грошової допомоги в Харкові:

для осіб першої групи – 100% прожиткового мінімуму, тобто 2 361 гривня;

для другої групи – 80% прожиткового мінімуму, або 1 888 гривень;

для третьої групи – 60% прожиткового мінімуму, що становить 1 416 гривень;

для дітей віком до 18 років – 70% зі встановленого рівня, тобто 1 652 гривні.

Крім соцопомоги, громадяни з особливими потребами можуть отримувати пенсію по інвалідності. Її розмір визначається залежно від категорії інвалідності та наявного страхового стажу, який варіюється від одного до п’ятнадцяти років, залежно з того, в якому віці було встановлено інвалідність.

Пенсійні виплати розраховуються як відсоток від пенсії за віком:

для першої – 100% з суми, яку людина отримала б у разі виходу на пенсію за віком;

для другої – 90%;

для третьої – 50%.

Під час розрахунку пенсії враховується не лише фактичний страховий стаж, а й період від моменту встановлення категорії до досягнення 60-річного віку. Цей термін також зараховується до загального стажу, що впливає на розмір виплат за віковим принципом.

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