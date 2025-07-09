Денежная помощь для людей с инвалидностью в Харькове предоставляется на период, установленный медико-социальной экспертизой и не только.

Денежная помощь людям с инвалидностью в Харькове предоставляется на установленный период, предусмотренный законодательством Украины, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в пояснении Минсоцполитики.

Денежная помощь людям с инвалидностью в Харькове предоставляется на период, установленный медико-социальной экспертизой, и зависят от определенной группы. Размер пособия рассчитывается на основе прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. На 2025 год эта сумма составляет 2361 гривну.

Так, людям с ограниченными возможностями с детства установлены следующие размеры денежной помощи в Харькове:

для лиц первой группы – 100% прожиточного минимума, то есть 2361 гривна;

для второй группы – 80% прожиточного минимума, или 1888 гривен;

для третьей группы – 60% прожиточного минимума, что составляет 1416 гривен;

для детей до 18 лет – 70% с установленного уровня, то есть 1 652 грн.

Помимо соцпомощи, граждане с особыми потребностями могут получать пенсию по инвалидности. Ее размер определяется в зависимости от категории инвалидности и имеющегося страхового стажа, который варьируется от одного до пятнадцати лет, в зависимости от того, в каком возрасте она была установлена.

Пенсионные выплаты рассчитываются как процент от пенсии по возрасту:

для первой – 100% от суммы, которую человек получил бы в случае выхода на пенсию по возрасту;

для второй – 90%;

для третьей – 50%.

При расчете пенсии учитывается не только фактический страховой стаж, но и период с момента установления категории до достижения 60-летнего возраста. Этот термин также засчитывается в общий стаж, что влияет на размер выплат по возрастному принципу.

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