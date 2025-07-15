Обмеження руху транспорту в Харкові ввели на окремих ділянках доріг міста, містян попереджають про термінові зміни, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікувала прес-служба міської ради.

У місті тривають важливі ремонтні роботи, які тимчасово впливають на організацію дорожнього руху та пересування пішоходів. У зв’язку з проведенням аварійних і реконструкційних заходів запроваджені обмеження руху транспорту в Харкові, про які мешканцям та водіям слід знати заздалегідь, аби уникнути заторів та незручностей.

Зокрема, до 10 серпня 2025 року часткове обмеження руху транспорту в Харкові та пішоходів введено на вулиці Університетській — на ділянці між Гімназійною набережною та вулицею Кузнечною у напрямку до вулиці Кооперативної. За інформацією Департаменту будівництва та шляхового господарства, такі зміни зумовлені необхідністю термінового виконання аварійних робіт на газопроводі.

Пропуск автомобілів на зазначеному відрізку дороги здійснюється по вільній смузі, яка не задіяна у ремонтних роботах. Для пішоходів також організовано безпечний тимчасовий коридор, що дозволяє здійснювати обхід закритої частини Нетіченського мосту, забезпечуючи безперервне пішохідне сполучення.

Крім того, значні обмеження впроваджено і у провулку Щедрика. До 20:00 30 вересня 2025 року пересування транспорту на ділянці від вулиці Миколи Кравченка до вулиці Успішної повністю заборонено. Причина — проведення масштабної реконструкції теплових мереж, що потребує повного перекриття проїзду для забезпечення безпеки працівників та ефективного виконання робіт.

Для зручності водіїв передбачені альтернативні шляхи об’їзду. Можна рухатися в обхід закритої ділянки прилеглими вулицями: Миколи Кравченка, Аскольдівською, Ньютона, а також проспектом Байрона.

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