Ограничения движения транспорта в Харькове были введены на отдельных участках дорог города, горожан предупреждают о срочных изменениях, сообщает Politeka.net.

Предупреждение опубликовала пресс-служба городского совета.

В городе продолжаются важные ремонтные работы, временно влияющие на организацию дорожного движения и передвижение пешеходов. В связи с проведением аварийных и реконструкционных мероприятий введены ограничения движения транспорта в Харькове, о которых жителям и водителям следует знать заранее, чтобы избежать пробок и неудобств.

В частности, до 10 августа 2025 частичное ограничение движения транспорта в Харькове и пешеходов ввели на улице Университетской - на участке между Гимназической набережной и ул. Кузнечной по направлению к улице Кооперативной. По информации Департамента строительства и путевого хозяйства такие изменения обусловлены необходимостью срочного выполнения аварийных работ на газопроводе.

Пропуск автомобилей на указанном отрезке дороги осуществляется по свободной полосе, не задействованной в ремонтных работах. Для пешеходов также организован безопасный временный коридор, позволяющий совершать обход закрытой части Нетиченского моста, обеспечивая непрерывное пешеходное сообщение.

Кроме того, значительные ограничения внедрены и в переулке Щедрика. До 20:00 30 сентября 2025 передвижение транспорта на участке от ул. Николая Кравченко до ул. Успешной полностью запрещено. Причина - проведение масштабной реконструкции тепловых сетей, что требует полного перекрытия проезда для обеспечения безопасности работников и эффективного выполнения работ.

Для удобства водителей предусмотрены альтернативные пути объезда. Можно двигаться в обход закрытого участка по близлежащим улицам: Николая Кравченко, Аскольдовской, Ньютона, а также проспекту Байрона.

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