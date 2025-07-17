Склад родини є ключовим чинником при визначенні соціальних нормативів споживання та розміру cубсидії для пенсіонерів у Харківській області.

Українцям можуть відмовити у наданні житлової субсидії для пенсіонерів у Харківській області та інших регіонах України, повідомляє Politeka.net.

Це передбачено урядовою постановою №848, яка регулює правила призначення державної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг.

Згідно з цим документом, особи, які виїхали з України на строк понад два місяці, не враховуються до складу домогосподарства. А саме склад родини є ключовим чинником при визначенні соціальних нормативів споживання та розміру cубсидії для пенсіонерів у Харківській області.

Таким чином, якщо на момент подання заявки на субсидію всі члени родини або одинока особа перебувають за межами країни понад 60 днів, система автоматично відмовляє в наданні допомоги. Адже з технічного погляду — у квартирі «немає» жодного мешканця, якого можна врахувати у розрахунках.

Навіть якщо громадяни не інформували Пенсійний фонд про своє тривале перебування за кордоном, це може бути виявлено Міністерством фінансів під час перевірки даних. У такому випадку призначення cубсидії для пенсіонерів у Харківській області може бути скасоване або призупинене до завершення додаткової перевірки. Формально таке рішення можна переглянути, однак на практиці це часто призводить до тривалих затримок або навіть остаточної відмови.

У постанові передбачено винятки для мешканців регіонів, де ведуться активні бойові дії, або для тих, хто проживає на територіях, визначених у спеціальному переліку Кабінету Міністрів. У таких випадках обов’язок повідомляти про виїзд за кордон скасовується. Проте автоматична система перевірки з боку Мінфіну все одно може вплинути на рішення щодо нарахування допомоги.

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