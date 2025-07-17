Украинцам могут отказать в предоставлении жилищной субсидии для пенсионеров в Харьковской области и других регионах Украины, сообщает Politeka.net.

Это предусмотрено правительственным постановлением №848, регулирующим правила назначения государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Согласно этому документу, лица, выехавшие из Украины сроком более двух месяцев, не учитываются в состав домохозяйства. А именно состав семьи является ключевым фактором при определении социальных нормативов потребления и размера субсидии для пенсионеров в Харьковской области.

Таким образом, если на момент подачи заявки на субсидию все члены семьи или одинокое лицо находятся за пределами страны более 60 дней, система автоматически отказывает в оказании помощи. Ведь с технической точки зрения — в квартире нет ни одного жителя, которого можно учесть в расчетах.

Даже если граждане не информировали Пенсионный фонд о своем длительном пребывании за границей, это может быть обнаружено Министерством финансов при проверке данных. В таком случае назначение субсидии для пенсионеров в Харьковской области может быть отменено или приостановлено до завершения дополнительной проверки. Формально такое решение можно пересмотреть, однако на практике это часто приводит к длительным задержкам или даже окончательному отказу.

В постановлении предусмотрены исключения для жителей регионов, где ведутся активные боевые действия или для проживающих на территориях, определенных в специальном перечне Кабинета Министров. В таких случаях обязанность сообщать о выезде за границу отменяется. Однако автоматическая система проверки со стороны Минфина все равно может повлиять на решение о начислении пособия.

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