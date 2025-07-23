Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Харьковской области оказывается благотворительным фондом Каритас в рамках важного проекта, сообщает Politeka.net.
Об этом идет речь на сайте организации.
В результате широкомасштабного вторжения российской федерации после 24 февраля 2022 года многие дома получили разную степень повреждений. Особенно в сложном положении оказались уязвимые домохозяйства, для которых отсутствие безопасного и теплого жилья стало критической проблемой.
В целях поддержки таких семей в Каритасе внедряется гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Харьковской области под названием «Ремонт жилья для уязвимых домохозяйств, пострадавших от войны в Украине». Ее главная задача – помочь восстановить поврежденное жилье, сделав его пригодным для жизни.
Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Харьковской области предусматривает выполнение ремонтных работ в помещениях, получивших легкие или средние повреждения, а именно:
- замена или восстановление окон, оконных рам, стеклопакетов;
- ремонт или установка новой входной и межкомнатной двери;
- восстановление внутренних стен и потолков;
- частичный ремонт кровли или отдельных элементов конструкции;
- восстановление систем электроснабжения в случае незначительных повреждений.
К сожалению, в рамках проекта не предусмотрены ремонты в случае серьезных структурных разрушений или полной потери здания. Однако команда Каритасу прилагает усилия, чтобы при необходимости направить таких заявителей в другие организации или программы, которые могут оказать более комплексную поддержку.
Этот проект реализуется при финансовой поддержке Европейского банка развития Совета Европы (CEB) в партнерстве с католической службой помощи (CRS).
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