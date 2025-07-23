Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Харьковской области предусматривает важную поддержку.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Харьковской области оказывается благотворительным фондом Каритас в рамках важного проекта, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

В результате широкомасштабного вторжения российской федерации после 24 февраля 2022 года многие дома получили разную степень повреждений. Особенно в сложном положении оказались уязвимые домохозяйства, для которых отсутствие безопасного и теплого жилья стало критической проблемой.

В целях поддержки таких семей в Каритасе внедряется гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Харьковской области под названием «Ремонт жилья для уязвимых домохозяйств, пострадавших от войны в Украине». Ее главная задача – помочь восстановить поврежденное жилье, сделав его пригодным для жизни.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Харьковской области предусматривает выполнение ремонтных работ в помещениях, получивших легкие или средние повреждения, а именно:

замена или восстановление окон, оконных рам, стеклопакетов;

ремонт или установка новой входной и межкомнатной двери;

восстановление внутренних стен и потолков;

частичный ремонт кровли или отдельных элементов конструкции;

восстановление систем электроснабжения в случае незначительных повреждений.

К сожалению, в рамках проекта не предусмотрены ремонты в случае серьезных структурных разрушений или полной потери здания. Однако команда Каритасу прилагает усилия, чтобы при необходимости направить таких заявителей в другие организации или программы, которые могут оказать более комплексную поддержку.

Этот проект реализуется при финансовой поддержке Европейского банка развития Совета Европы (CEB) в партнерстве с католической службой помощи (CRS).

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