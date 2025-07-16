Гуманітарна допомога у Харківській області для пенсіонерів та інших категорій населення передбачає різні види підтримки.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається благодійною організацією «100% Життя» за підтримки ГФУ/UHF, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сторінці фонду в Фейсбук.

Стартував новий проєкт «Від вразливості до сили: Комплексна ініціатива захисту». Його мета — надання системної допомоги найбільш вразливим групам населення, які проживають у зонах, що зазнають найбільшого впливу від наслідків війни. Реалізацією цього проєкту займається благодійна організація «100% Життя» у співпраці з ГО «Українська посмішка» та Агенцією сталого розвитку міста.

Ініціатива впроваджується за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF), який адмініструється Управлінням ООН з координації гуманітарних справ (OCHA Ukraine).

Основними групами отримувачів є пенсіонери з інвалідністю чи особи з інвалідністю, жінки, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти з порушеннями слуху й зору, а також інші представники вразливих категорій.

Гуманітарна допомога у Харківській області для пенсіонерів та інших категорій населення передбачає:

психосоціальну підтримку населення через індивідуальні консультації та групові зустрічі;

надання допомоги дітям із сенсорними порушеннями;

грошову багатоцільову допомогу (MPCA), що спрямовується на задоволення першочергових потреб;

реагування на випадки гендерно зумовленого насильства (ГЗН), включно з наданням необхідної правової та психологічної допомоги;

проведення інформаційних сесій, спрямованих на підвищення обізнаності щодо прав, соціального захисту та можливостей підтримки;

гуманітарну дистрибуцію — забезпечення продуктовими наборами, засобами гігієни та іншими необхідними товарами.

Щоб дізнаватися про умови участі та реєстрації на гуманітарну допомогу у Харківській області для пенсіонерів та інших категорій населення у межах цієї ініціативи, рекомендується слідкувати за оновленнями на офіційній сторінці «100% Життя» у Facebook.

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