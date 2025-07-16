Гуманитарная помощь в Харьковской области для пенсионеров и других категорий населения предусматривает разные виды поддержки.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области оказывается благотворительной организацией «100% Жизни» при поддержке ГФУ/UHF, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на странице фонда в Фейсбуке.

Стартовал новый проект «От уязвимости к силе: Комплексная инициатива защиты». Его цель — оказание системной поддержки наиболее уязвимым группам населения, проживающим в зонах, испытывающих наибольшее влияние от последствий войны. Реализацией этого проекта занимается благотворительная организация «100% Жизни» в сотрудничестве с ОО «Украинская улыбка» и Агентством устойчивого развития города.

Инициатива осуществляется при содействии Гуманитарного фонда для Украины (UHF), который администрируется Управлением ООН по координации гуманитарных дел (OCHA Ukraine).

Основными группами получателей являются пенсионеры с инвалидностью или лица с инвалидностью, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах женщины, дети с нарушениями слуха и зрения, а также другие представители уязвимых категорий.

Гуманитарная помощь в Харьковской области для пенсионеров и других категорий населения предусматривает:

психосоциальное содействие населения через индивидуальные консультации и групповые встречи;

оказание помощи детям с сенсорными нарушениями;

денежную многоцелевую выплату (MPCA), направляемую на удовлетворение первоочередных потребностей;

реагирование на случаи гендерно обусловленного насилия (ГЗН), включая предоставление необходимой правовой и психологической поддержки;

проведение информационных сессий, направленных на повышение осведомленности о правах, социальной защите и возможностях поддержки;

дистрибуция — обеспечение продуктовыми наборами, средствами гигиены и другими необходимыми товарами.

Чтобы узнавать условия участия и регистрации на гуманитарную помощь в Харьковской области для пенсионеров и других категорий населения в рамках этой инициативы, рекомендуется следить за обновлениями на официальной странице «100% Жизни» в Facebook.

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