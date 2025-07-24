Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області можна отримати до 25 липня включно.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області можна отримати лише для жителів окремої громади, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили у Фейсбук на сторінці Путивльської Громади.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області надають у місті Путивль. По 25 липня у Путивлі проходить видача продуктових наборів, які надає благодійний фонд Global Empowerment Mission Ukraine.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області можна отримати у спортивній залі Путивльського ліцею № 2. Видача триватиме щодня з 8:00 до 12:00.

Цього разу продуктові набори призначені для громадян віком від 65 до 69 років.

Щоб отримати допомогу, необхідно мати при собі паспорт, а також документ, що підтверджує місце проживання. У разі, якщо у вас ID-картка, обов’язково слід надати витяг з реєстру територіальної громади.

Звертаємо увагу: якщо ви вже отримували продуктовий набір у липні як внутрішньо переміщена особа, повторна видача цієї ж піддопомоги не передбачена.

Підкреслимо, що GEM Ukraine — це український напрямок цієї організації, який працює у партнерстві з Howard G. Buffett Foundation та іншими партнерами. Організація надає гуманітарну та логістичну підтримку; серед напрямків — доставка продуктів, питної води, засобів першої необхідності, ремонт пошкоджених будинків, встановлення вікон, генераторів та підтримка внутрішньо переміщених осіб у різних регіонах України.

Global Empowerment Mission (GEM) — міжнародна благодійна організація, заснована Майклом Каппоні. Вона активно бере участь у масштабних гуманітарних місіях у різних країнах світу, включно з підтримкою України під час повномасштабного вторгнення.

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